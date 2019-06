La direction de course a autorisé les responsables du refueling à réparer une erreur en ravitaillant la VW Polo du leader sur le parcours...

L'affaire risque de faire grand bruit et d'entacher le Rally d'Ypres qui, sportivement, mérite d'être remporté par Craig Breen, leader depuis la quatrième spéciale.

Suite visiblement à une erreur (mais de qui à la base) ou incompréhension dans la zone de refueling, l'Irlandais s'est retrouvé avec trop peu de carburant pour effectuer l'ensemble de la 3e boucle du jour. A l'issue de la 18e spéciale, on a dès lors vu un des responsables du carburant venir avec un fut, à la fin d'une spéciale et sous le regard de tous, faire l'appoint d'essence afin de pouvoir terminer la 19ème spéciale.

Renseignement pris, c'est la direction de course elle-même qui aurait autorisé le ravitailleur officiel à « réparer une erreur ». Du jamais vu. Le règlement stipule noir sur blanc qu'il est interdit de ravitailler en dehors de la zone prévue à cet effet. Et si le « pompiste » a mal compris, a remis 30 litres au lieu de 40, c'est à l'équipage, au copilote en l'occurence, à constater l'erreur et à lui demander de la corriger directement sur place. C'est d'autant plus surprenant nous explique-t-on qu'il y a une jauge dans les Polo. Et que vous pouvez voir quasi au litre prêt l'essence qui a été rajoutée.

Un rapport a été transmis aux commissaires sportifs et plusieurs des adversaires de Craig Breen considèrent qu'il doit être purement et simplement disqualifié. La direction de course n'a pas le droit d'outre-passer les règlements.

Cela sera certainement discuté après l'arrivée et l'on ne risque pas de connaître le nom du vainqueur dès 21h. Ce sera une décision d'autant plus délicate à prendre que Craig Breen a été invité par l'organisateur qui n'est autre qu'Alain Penasse, son futur team-manager chez Hyundai en Finlande...

Si erreur il y a effectivement eu du « pompiste », le copilote a également commis la faute de ne pas vérifier le nombre de litres effectivement versé...

Les commissaires sportifs vont-ils accepter la dérogation au règlement donnée par le directeur de course lui-même ? Voilà une nouvelle affaire qui risque encore de faire couleur beaucoup de salive ce soir sur la Grand Place d'Ypres.