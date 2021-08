Rallye d'Ypres: le tour du parcours avec le régional de l’étape Pieter Tsjoen WRC Olivier de Wilde © Belga

Personne sans doute au départ ne connaît mieux les spéciales yproises que le double vainqueur flandrien.



À quarante-sept ans, le régional de l’étape Pieter Tsjoen prendra le départ de son rallye d’Ypres pour la dix-huitième fois. Et après deux dernières expériences comme copilote de Kevin Abbring (avec une deuxième victoire à la clé après celle en Corolla WRC début des années 2000) puis de Freddy Loix (4e en 2019). La Hyundai WRC qu’il avait prévu de louer détruite au Kenya par Oliver Solberg, c’est finalement derrière le volant d’une VW Polo R5 de sa propre structure PTR qu’il s’élancera vendredi, en compagnie de son ami Eddy Chevalier, avec pour unique ambition de se faire plaisir. "Car ma carrière est derrière moi et aujourd’hui toutes mes actions sont plus lentes", sourit-il avec la sincérité et l’objectivité qui le caractérisent.