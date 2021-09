Pour la première fois depuis sa création en 1951, le Rallye de Finlande, anciennement baptisé Rallye des 1 000 Lacs, se dispute en octobre. Cela signifie des routes encore plus dures, moins de poussière et de balayage, des températures plus fraîches et trois spéciales de nuit, une ce soir et deux samedi. Aborder les montagnes russes locales avec des spéciales hyper-rapides et des pointes à 180 km/h entre deux jumps à la lueur des phares est un exercice grisant et délicat pour les plus grands équilibristes de la planète.



(...)