Comme il l'avait déjà fait lors de son premier succès en Estonie, le jeune Kalle Rovanpera s'est réveillé du bon pied droit ce samedi matin et a d'emblée frappé un grand coup. A l'issue de la 7e spéciale de Pavliani, le Finlandais a repris 5.3 à Ott Tanak et 12.8 à Sébastien Ogier, des écarts conséquents pour des pilotes encore groupés ce matin en moins de quatre secondes. Cela signifie donc qu'au classement général, le pilote Toyota porte son avance à 9.3 sur la Hyundai de Tanak et 16.7 sur l'auto Yaris WRC du septuple champion du monde.

"Je ne pensais pas que le chrono serait aussi bon car la fin de spéciale était très difficile," a déclaré le fils de Harry Rovanpera. "Je ne me suis pas amusé du tout," a pour sa part lancé son taciturne rival estonien. "On n'a pas du tout amélioré la voiture par rapport à hier."

Troisième sur la route, Thierry Neuville n'est pour sa part crédité que du 7e temps à 21.2 soit près d'une seconde au kilomètre du leader. "Mon choix de pneus durs n'était certainement pas le meilleur pour cette étape un peu humide qui donnait l'impression de ne jamais se terminer," a confié le Belge qui a pour seuls objectifs aujourd'hui de remonter dans le Top 10 et de ne pas abîmer sa monture afin d'être certain de pouvoir disputer la Power Stage dimanche midi afin de limiter au maximum les dégâts au championnat qui seront conséquents si Ogier rejoint l'arrivée.