La victoire sur le Monte-Carlo va se jouer dans la dernière spéciale. Premier départ à 12h18.

Incroyable suspense ! C'est sans doute à l'arrivée la plus serrée de l'histoire du Monte-Carlo à laquelle nous devrions assister.

Thierry Neuville vient en effet de frapper un grand coup lors du 2e passage dans le Turini où il a repris 2.8 à son rival Ogier. Le pilote Citroën ne possède désormais plus que quatre dixièmes d'avance avant l'ultime spéciale La Cabanette – Col de Braus, 13,58 km dont le départ sera donné à 12h18 (avec au moins le Top 10 en ordre inverse ce qui signifie que le verdict ne tombera pas avant 13h).

« J'ai vraiment fait une toute bonne spéciale, » s'exclamait Thierry tout sourire à l'arrivée. « J'ai poussé un maximum et bien enchaîné la dernière portion rapide. Cela va être chaud dans la dernière. On va essayer. On va tout donner sans prendre le risque de tout perdre. »

Lors du premier passage dans cette ultime spéciale, Thierry avait battu Ogier d'un petit dixième.

De son côté, Seb Ogier affichait aussi un large sourire car il aime se battre. Mais le Français qu'on a vu travailler sur sa voiture sur la liaison se plaint « d'un petit problème d'accélérateur. »

Il va cependant continuer à appuyer à fond sur la pédale de droite dans l'espoir de décrocher une 7e victoire monégasque, la sixième consécutive.

Toute la Belgique sportive sera devant son poste à l'heure du dîner pour suivre en direct un grand moment de sport automobile et, on l'espère de tout coeur, la première victoire à Monte-Carlo d'un équipage belge !