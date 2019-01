Le meilleur temps pour Ott Tanak, Loeb sur le podium, Neuville à 5.6 du leader.

Longue de trente kilomètres, dont la moitié sur la neige et la glace, la première spéciale matinale de cette 3e étape entre Agnières en Dévoluy et Corps a fait des dégâts.

Vu des conditions changeantes typiques d'un vrai Monte-Carlo, tous les concurrents sont partis avec quatre pneus cloutés. Et si Esapekka Lappi, reparti en Rally2, a dû à nouveau abandonner suite à un problème technique, d'autres se sont fait piéger. Premier sur la route, le décevant Pontus Tidemand a crevé et dû changer une roue. Crevaison aussi pour Elfyn Evans qui a terminé sur la jante. Mais le plus gros perdant est certainement Andreas Mikkelsen. Troisième ce matin, le Norvégien ne montera pas sur le podium à Monte-Carlo après avoir tapé et arraché la roue et tout l'arrière gauche à la sortie du tout dernier virage, à 100m de l'arrivée. Le pilote Hyundai a terminé la spéciale mais ne pourra certainement pas aller plus loin.

Du coup, Jari-Matti Latvala n'ayant pas signé un bon chrono, Seb Loeb remonte sur le podium provisoire derrière Sébastien Ogier et Thierry Neuville désormais séparés par 5.6.

« Je suis bien parti, j'étais en avance sur les premiers intermédiaires, mais je me suis montré trop prudent sur la fin de la spéciale, » expliquait le Belge à l'arrivée. « Mais le principal ici était de garder la voiture sur la route car cela glissait vraiment fort. »

Un avis partagé par Seb Ogier, le héros local s'étant payé une belle frayeur, sans frais. « Il est difficile de savoir si l'on a le bon rythme quand l'adhérence change ainsi d'un km à l'autre. Je suis vraiment heureux d'apprendre que j'ai grappillé encore quelques secondes sur Thierry. Mais rien n'est encore joué ni gagné, croyez moi. »

Devant, le scratch est revenu à Ott Tanak déjà remonté de la 7e à la 5e place (en tenant compte de l'abandon plus que probable de Mikkelsen). Et l'Estonien a son équipier Latvala et Loeb en point de mire. Le podium ne semble pas hors de portée.

Nettement plus courte (16,9 km), la dixième spéciale de Saint Léger les Mélèzes – La Batie Neuve est quasi complètement sèche. Les écarts devraient donc être faibles. Thierry va y monter deux slicks tendres pour deux supers tendres à Ogier qui compte bien enfoncer les clous dans son jardin. Mais Neuville veut s'accrocher. La bagarre et le suspense continuent sur les routes du Monte-Carlo.