Le pilote Citroën est 3e du classement WRC2, Grégoire Munster bon 8e

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ne sont pas les seuls à s'être distingués en ce début de Rallye Monte-Carlo, par un choix de pneus très audacieux et un premier scratch. Leurs amis du RNT Guillaume de Mevius et Martijn Wydaeghe aussi se sont illustrés ce jeudi soir.

Auteur d'un honnête cinquième chrono (comme Neuville aussi!) sur la glace de l'ES1, le Namurois a signé son premier scratch de catégorie en Mondial dans l'ES2. « Je suis vraiment très content, » s'exclamait Guillaume au retour à l'assistance de Gap. "On était partis avec quatre pneus cloutés pour la première et on a croisé avec deux slicks pour la deuxième. On a fait une bonne spéciale, sans risque et avec des bonnes notes et un set-up durci sur la liaison entre les deux. Je ne pensais pas vraiment avoir signé le meilleur temps. C'est mon tout premier scratch en R5 même en comptant la Belgique ! Le rallye ne fait toutefois que commencer. On va rester bien concentrés pour la suite."

Troisième au général en WRC2 où le grand favori Kalle Rovanpera a perdu d'emblée 11 minutes (et signé également un très mauvais chrono dans l'ES2), de Mevius Jr pointe à 24 secondes de l'autre Citroën C3 R5 du Français Yoann Bonato et onze secondes seulement de son équipier du week-end chez DG Sport, l'espoir français Nicolas Ciamin pour ses débuts en Polo R5.

Dans un tout autre contexte puisque disputant son troisième rallye seulement en Skoda Fabia R5, le premier en Mondial, Grégoire Munster a pris un départ prudent. Mais le fils de « Big Bernie » n'avait pas à rougir de sa 8e place de catégorie (sur 35), la 18e au général...