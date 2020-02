Après l'annulation de la première spéciale du Rallye de Suède hier soir en raison de la météo trop clémente, les concurrents ont officiellement débuté cette épreuve qui restera à jamais comme extraordinaire dans l'histoire du WRC en raison des conditions exceptionnellement douces rencontrées à cette période de la saison dans cette région du monde. Ayant la lourde tâche d'ouvrir la route, Thierry Neuville était crédité du 5ème chrono. Le pilote Hyundai laissait 4.4 sur la tête. "Cette première spéciale chronométrée s'est bien passée mais je m'attends à ce que les suivantes soient plus difficiles", admettait le Saint-Vithois. "Ma voiture souffre de sous-virage et j'ai du mal à garder de la vitesse dans les virages."

C'est un tout bon Elfyn Evans (Toyota) qui a surgi pour signer le scratch de la SS2 de Hof-Finnskog d'une longueur de 21,26km. Le Gallois a réalisé un chrono de 9:43.9, devançant pour 1.1 Ott Tänak (Hyundai) qui emmène le clan coréen. Derrière l'Estonien, les Yaris WRC sont en formation avec les 3e et 4e chronos de Kalle Rovanpera (+ 2.0) et Sébastien Ogier (+ 2.9). Derrière Thierry Neuville, le premier Top 10 est complété par Esapekka Lappi (Ford), Teemu Suninen (Ford), Craig Breen (Hyundai), Jari-Matti Latvala (Toyota) et Takamoto Katsuta (Toyota).