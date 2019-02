Avec quatre leaders différents (Neuville, Tanak, Latvala puis Suninen) et quatre pilotes différents (Tanak 2, Evans 2, Suninen 2 et Lappi 1) se partageant les meilleurs temps, la première journée du Rallye de Suède a été intense.



A l'image de l'écart de deux secondes à peine séparant Ott Tanak du leader surprise Teemu Suninen. Avantagé par sa position éloignée sur la route, le jeune Finlandais a signé deux scratches mais perdu une dizaine de secondes avec une rampe de phares baladeuse dans la dernière spéciale à la tombée du jour.

Mais les deux principaux faits de course de ce vendredi ce sont les sorties de route, sans gravité, du leader du championnat du monde Sébastien Ogier, planté dans un mur de neige, et du pilote comptant désormais le plus de départs en WRC Jari-Matti Latvala, parti à la faute dans la 8e spéciale alors qu'il luttait pour la première place avec Suninen.

Les deux repartiront demain mais ne peuvent désormais déjà plus prétendre qu'aux points bonus de la Power Stage.

Quant à Thierry Neuville, il a connu une journée difficile. Plutôt bien parti, il s'est laissé déconcentrer dans l'ES5 où on l'a vu entendu parler un peu trop avec son équipier Nicolas Gilsoul avant de commettre deux fautes coup sur coup. D'abord un tête-à-queue avant de manquer un carrefour. Deux erreurs lui coûtant 35 secondes sans lesquelles il lutterait ce soir pour la 3e marche du podium avec son équipier Andreas Mikkelsen.

"Les conditions étaient vraiment difficiles. Je ne savais pas du tout si j'étais dans un bon rythme ou pas. Lors de la 2e boucle, avec le dégel et le passage de tous les concurrents, ce n'était plus un rallye sur neige mais sur terre avec de la soupe. C'était inconduisible, dangereux même parfois."

Grâce à un bon chrono dans l'ultime tronçon plus verglacé, il parvenait néanmoins à repasser Kris Meeke, revenant à moins de quatre secondes d'un Seb Loeb à qui on n'a pas (pour l'instant) imposé de consigne de team en faveur du Belge. Cinquième ou sixième sur la route samedi, Thierry ne devrait toutefois pas être trop mal placé et devrait pouvoir remonter à une quatrième place qui pourrait devenir synonyme de podium si Mikkelsen s'accroche à la 3e place. Mais nous n'en sommes pas encore là, il reste encore deux jours de chose et même si nos représentants accusent déjà 52.7 de retard, tout, absolument tout peut encore se passer...





Tanak était leader après l'ES4



Auteur dans l'ES4 de son 2e scratch de la matinée, deux dixièmes devant son équipier Jari-Matti Latvala, Ott Tanak a conforté un mince leadership désormais de 5.5 sur Teemu Suninen.

Le plus rapide dans l'ES3, le Finlandais porte déjà les ultimes espoirs de bon résultat d'une Ford après les débuts très contrariés d'Elfyn Evans (tête-à-queue) et de Pontus Tidemand, vraiment pas au niveau.

Latvala est revenu à la troisième place, à un dixième de son jeune compatriote et quatre dixièmes devant Thierry Neuville, régulier aux avant-postes mais se plaignant dans cette ultime spéciale de la boucle de réglages de suspensions inappropriés. « La spéciale est fort bosselé et ma Hyundai sautait comme un kangourou. »

Handicapé par sa position d'ouvreur sur les deux spéciales où il y avait une fine pellicule de neige, Seb Ogier a rétrogradé au 5e rang à 14.4, quatre dixièmes devant son équipier chez Citroën Esapekka Lappi. Victime d'une petite touchette, Andreas Mikkelsen pointe en 7e position à 17.3 devant un Kris Meeke nettement moins à l'aise qu'au Monte-Carlo. Même constat pour Sébastien Loeb. « Ces WRC vont vraiment très vite ici sur la neige. Je dois encore trouver la limite... », avoue le nonuple champion.

C'est terminé par contre pour un Marcus Grönholm pour qui la matinée aura été cauchemardesque. Après deux premières fautes dans les deux premières spéciales où l'ex-quintuple vainqueur avait déjà perdu plus de deux minutes, le pilote Toyota est sorti pour de bon dans l'ES4. Voilà ce qui s'appelle un retour raté pour l'ancienne gloire finlandaise...