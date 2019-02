Très loin, les légendes Loeb et Gronhölm ne rééditeront pas leur succès.

Ce n'était pas un désavantage de s'élancer premier sur la route ce matin lors de la 2e spéciale du Rallye de Suède. « Il fait anormalement chaud, 6 à 7 degrés sur la spéciale, à certains endroits la glace fond et il y a un peu de soupe. C'est difficile, » confesse Sébastien Ogier conservant sa deuxième place au classement général mais désormais à 3 secondes de Ott Tanak, auteur du scratch.

Le mieux réveillé, le pilote Toyota a collé quasi quatre secondes (3.8) à son plus proche poursuivant, l'étonnant Teemu Suninen (Ford) pour prendre la tête du rallye.

Crédité du cinquième chrono, à 5.7 de l'Estonien, Thierry Neuville a chuté à la 3e place du classement absolu, à 3.8 du nouveau leader. « Il n'est pas facile de démarrer la journée avec une spéciale aussi rapide. J'aurais pu aller plus vite, mais les conditions étaient changeantes et j'ai préféré assurer. Le rallye ne fait que commencer. La voiture est bien. »

C'était par contre la soupe à la grimace pour son illustre équipier Sébastien Loeb concédant 18 secondes. Victime d'un sérieux accident lors des tests, le nonuple champion n'est clairement pas en confiance sur ce terrain au volant de la i20 WRC. « Mon pilotage est hésitant. Je n'arrive pas à trouver le bon rythme, » avoue le Français, modeste 9e.

Début de rallye encore plus contrarié pour le cinquantenaire Marcus Grönholm coupable d'un tête-à-queue à haute vitesse. « J'ai dû enclencher la marche arrière et faire un bout en sens inverse avant de pouvoir faire demi-tour, » raconte le géant finlandais concédant déjà 54.3 à son équipier Tanak. Tout comme Loeb, lui non plus ne gagnera pas à nouveau le Rallye de Suède.

C'est mal parti aussi pour Elfyn Evans, déjà à la faute. Quant au local Pontus Tidemand, très loin des ténors, il confirme d'emblée la grosse déception du Monte-Carlo.