Pas grand chose à signaler lors des trois spéciales de cette dernière matinée. Dani Sordo n'est pas capable de suivre le rythme imprimé par Elfyn Evans. Le pilote Toyota a signé les deux premiers meilleurs temps et possède désormais 22 secondes d'avance sur l'Espagnol assurant les gros points pour Hyundai sans être totalement satisfait de sa monture.

Derrière, tout le monde ou presque roule à l'économie afin de garder ses pneus pour la Power Stage. C'est le cas des pilotes Yaris Seb Ogier et Takamoto Katsuta, respectivement 3e et 4e.

Du côté de chez Ford, Gus Greensmith a repassé son jeune équipier Adrien Fourmaux pour le gain de la 5e place.

Repartis en Rally2, les pilotes Hyundai Ott Tanak et Thierry Neuville ainsi que Kalle Rovanpera roulent en mode liaison, sans pousser pour épargner au maximum leurs gommes, excepté lors de la reconnaissance de la Power Stage où l'Estonien qui a pris le risque de ne prendre aucune roue de secours (pour gagner 23 kg par roue) et notre compatriote ont signé les deux meilleurs temps, avec le scratch pour le Belge visant les cinq points bonus lors du second passage à partir de 13h18 (en direct sur audio RTBF).