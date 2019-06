Un meilleur choix de pneus pour le Finlandais, pas pour le Belge repassant néanmoins Ogier avec l'aide de Loeb et Sordo.

La première des deux longues boucles de cette 2e étape vient de s'achever avec deux scratches pour le Finlandais Jari-Matti Latvala. En partant avec seulement cinq roues, trois mediums et deux durs, le pilote Toyota a fait le meilleur choix ce matin. Il revient ainsi à 5.1 du leader Ott Tanak parti, comme Seb Ogier et Kris Meeke, avec cinq gommes mediums.

Thierry Neuville, lui, a tenté un coupé et joué en même temps la sécurité en optant pour six mediums. « Mais au final, embarquer une roue de secours supplémentaire n'était sans doute pas la meilleure option, » estimait notre compatriote sixième dans l'ES9 puis bon 2e (à 4.2 du scratch) dans le juge de paix de 37 km d'Amarante. De quoi repasser Seb Ogier pour le gain de la 4e place et revenir à 5.3 de Kris Meeke.

Heureusement, Thierry a bénéficié de la stratégie mise en place par Hyundai qui, après Dani Sordo dès le matin, a également demandé à Sébastien Loeb de pointer en retard pour venir s'intercaler entre Sébastien Ogier et lui. Au final, cela faisait deux balayeurs en moins pour Ogier. C'est de bonne guerre même si le nonuple champion n'aime pas trop ce genre de tactique. « On a reçu l'ordre de partir après Seb donc on a obéi... » a-t-il déclaré à l'arrivée.

Il y a des règles et il faut savoir jouer avec. L'an dernier avec M-Sport, Seb Ogier en a abusé. Il ne peut donc pas reprocher à ses rivaux d'en faire de même.

Le départ de la 11eme spéciale, première de la seconde boucle, sera donné à 16h08 chez nous.

Le classement après la 10ème spéciale : 1. Tanak (Est/Toyota) ; 2. Latvala (Fin/Toyota) à 5.1 ; 3. Meeke (GB/Toyota) à 18.4 ; 4. NEUVILLE (BEL/Hyundai) à 23.7 ; 5. Ogier (Fra/Citroën) à 25.6

ES8 : Problèmes de freins pour le leader Tanak, Hyundai joue à fond la tactique en faveur de Neuville

Les écarts se resserrent derrière l'Estonien toujours leader. Scratch pour Meeke, Neuville quatrième

Hyundai a joué la tactique à fond, comme l'auraient sans doute fait ses concurrents si ils en avaient la possibilité, en demandant à Dani Sordo de pointer volontairement en retard pour s'intercaler entre Sébastien Ogier et Thierry Neuville. Cela fait donc une voiture balai de moins pour le Français et un plus gros avantage pour notre compatriote qui est cependant allé 1.1 moins vite que le pilote Citroën sur cette 8e spéciale.

Kris Meeke signe le scratch sur sa Toyota devant son équipier Jari-Matti Latvala à 3 secondes et donc Ogier à 4.6. Soucis de freins pour Ott Tanak qui concède 9 secondes et ne possède dès lors plus que 11.3 d'avance au général sur Latvala. Thierry Neuville occupe toujours la 4e position, 7.1 désormais derrière Kris Meeke et une demie seconde devant Ogier. Mais la journée ne fait que commencer...