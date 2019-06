Les écarts se resserrent derrière l'Estonien toujours leader. Scratch pour Meeke, Neuville quatrième

Hyundai a joué la tactique à fond, comme l'auraient sans doute fait ses concurrents si ils en avaient la possibilité, en demandant à Dani Sordo de pointer volontairement en retard pour s'intercaler entre Sébastien Ogier et Thierry Neuville. Cela fait donc une voiture balai de moins pour le Français et un plus gros avantage pour notre compatriote qui est cependant allé 1.1 moins vite que le pilote Citroën sur cette 8e spéciale.

Kris Meeke signe le scratch sur sa Toyota devant son équipier Jari-Matti Latvala à 3 secondes et donc Ogier à 4.6. Soucis de freins pour Ott Tanak qui concède 9 secondes et ne possède dès lors plus que 11.3 d'avance au général sur Latvala. Thierry Neuville occupe toujours la 4e position, 7.1 désormais derrière Kris Meeke et une demie seconde devant Ogier. Mais la journée ne fait que commencer...