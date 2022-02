Cela sent bon la reprise. Après une édition 2021 annulée en raison de la pandémie, le Rallye Haspengouw lance à nouveau ce samedi le championnat de Belgique. Un BRC 2022 comptant dix épreuves. C’est beaucoup trop évidemment et cela a pour incidence que les plateaux ne seront quasi jamais complets. Du côté de Saint-Trond, avec un nouveau parc d’assistance sur la base militaire de Brustem, 76 équipages sont attendus et quelques habitués du championnat manquent à l’appel. On songe bien sûr à Grégoire Munster (pas une Hyundai n’est au départ), à Cédric Cherain (il débutera au South Belgian dans une autre catégorie), à Cédric De Cecco, Pieter-Jan Michiel Cracco ou encore à Sébastien Bédoret.

Du côté des candidats désignés au titre, on en compte quatre à l’appel en Hesbaye avec le double champion Adrian Fernémont toujours avec sa Skoda et Samuel Maillen, le dernier vainqueur en date ici Ghislain de Mevius (Fabia), le débutant en Rally2 Gino Bux assisté de Nicolas Gilsoul, soit trois pilotes roulant tchèque face à la Citroën C3 DG Sport du Français Stéphane Lefèbvre. Même s’il découvre un parcours composé de quatre spéciales à boucler à trois reprises (soit 146 km entre 8 h 41 et 19 h 12), le dernier vainqueur du Rallye du Condroz peut être considéré comme l’homme à battre cette année vu qu’il dispose d’un programme de huit épreuves chez nous.

À ces quatre hommes, il convient ici de rajouter deux autres candidats à la victoire. Le Belgo-Français William Wagner (VW Polo) et le héros local Kris Princen visant un nouveau succès cette fois aux commandes d’une DS3 WRC louée chez PH Sport.

Xavier Bouche (Skoda), Maxime Potty (désormais en C3), Niels Reynvoet (Skoda) viseront quant à eux le top 10 au même titre que le débutant en rallye Jos Verstappen. Copiloté par notre compatriote Kris Botson, le papa du champion du monde de F1 dispose de sa propre C3 assistée par DG Sport. Pour le revenant "Jos the Boss" réputé pour son caractère bouillant, une première arrivée constituerait déjà une victoire. Avec un programme complet chez nous, le Néerlandais qui fêtera ses 50 ans la semaine prochaine est un sérieux candidat à la nouvelle Masters Cup réservé aux quinquagénaires.