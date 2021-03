La première boucle matinale s'est plutôt bien passée pour Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe, invités à disputer la première manche du championnat d'Italie en Toscane. Même si les meilleurs temps sont revenus à son équipier chez Hyundai Craig Breen (deux) et au local Stefano Albertini, c'est le Belge qui rentrait en tête à l'issue de l'ES4 avec 4.9 d'avance sur le pilote Skoda Albertini. Dans l'ES5, notre compatriote partageait le meilleur temps avec son plus proche poursuivant, tandis que l'irlandais Breen sortait de la route pour le compte.

L'équipage belge reste donc le seul représentant de la marque coréenne en tête après les soucis de Crugnola ce matin. Il précède la Fabia d'Albertini de 4.9. Daminao De Tomaso sur sa C3 est 3e à dix secondes, cinq dixièmes devant l'aire Skoda de Fabio Andolfi. Giandomenico Basso, lui aussi sur une voiture tchèque, clôture le Top 5 provisoire à 18 secondes. Cinq spéciales sont encore au programme de l'après-midi.