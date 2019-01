Cinquième de la première spéciale de ce Monte-Carlo 2019, Thierry Neuville était conscient qu'il serait à son avantage lors de l'ES2 de Notre Dame du Laus avec 20,59km à parcourir sur un tarmac pratiquement sec. Le pilote de la Hyundai n°11 avait opté pour deux pneus cloutés à l'avant, des pneus slicks à l'arrière et deux autres en réserve. Il était le seul à opter pour une telle tactique.





Une stratégie qui s'est révélée gagnante puisque le Saint-Vithois a logiquement décroché le scratch, devançant Sébastien Ogier pour pas moins de 11 secondes. "Notre tactique a certes porté ses fruits mais pas autant que nous l'espérions", commente Thierry. "Nous avons tenté le pari et nous n'avons pas perdu des plumes. Je savais que prendre deux cloutés et quatre slicks était un choix risqué mais il s'est avéré payant au final, compte tenu des informations que nous avions."





Derrière Sébastien Ogier, Ott Tänak a signé le troisième chrono après avoir concédé 12'5 sur Neuville. L'Estonien, qui avait remporté la première spéciale, reste toutefois leader du classement provisoire avec 9'1 d'avance sur Ogier et 14'3 sur Neuville. "C'était une spéciale limpide. Nous n'avons pas rencontré le moindre problème et je m'attendais à finir dans cette position", indique le pilote Toyota.





Le quinté est complété par les deux Finlandais de service que sont Jari-Matti Latvala (Toyota, + 23'5) et Esapekka Lappi (Citroën, + 25'0), trop prudent pour son premier rallye au volant de la C3 WRC. "Je me suis montré trop conservateur et c'était le mauvais choix stratégique. Ce vendredi, j'essaierai d'avoir un meilleur rythme en spéciale", souligne l'équipier de Sébastien Ogier.





Et Sébastien Loeb (Hyundai) dans tout cela ? Manquant singulièrement de roulage au volant de l'i20 WRC, l'Alsacien ne signait que le huitième chrono de la spéciale après avoir dû composer avec une voiture rétive en pneus cloutés. "C'était très difficile de piloter avec ces pneus aujourd'hui. Ce n'était clairement pas le bon choix", admet Seb, classé derrière Elfyn Evans (Ford) et Andreas Mikkelsen (Hyundai), et qui a concédé 44 secondes sur Neuville.





Victime d'une crevaison qui lui a coûté près d'une minute, Kris Meeke (Toyota) a signé le neuvième chrono devant Pontus Tidemand (Ford).





Ce vendredi, les concurrents s'élanceront pour une journée composée de six spéciales, la première d'entre elles (Valdrome-Sigottier 1) débutant à 9h11 heure locale. Pas moins de 124 kilomètres contre le chrono seront à avaler.