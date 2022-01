Ford a soufflé le chaud et le froid sur cette troisième spéciale entre Roure et Beuyl. Le froid d'abord avec le gros crash d'Adrien Fourmaux. Alors qu'il venait d'égaliser le meilleur chrono du leader Sébastien Ogier au premier intermédiaire, l'espoir français a sous-viré, tapé le rocher à droite à haute vitesse, est parti en tonneaux et a terminé sa course une cinquantaine de mètres en contrebas. Sans mal pour l'équipage heureusement, mais la Puma est fort abimée et ses chances de pouvoir repartir samedi semblent très réduites.

Quelques instants plus tard, les troupes de M-Sport se consolaient avec le premier scratch de leur nouvelle WRC Rally1 à mettre à l'actif d'un Sébastien Loeb roulant pourtant sur une spéciale déjà bien "polluée" par le passage des concurrents devant lui.

"C'était une patinoire par endroits et bien plus glissant que lors des reconnaissances," avouait le nonuple champion du monde revenant du coup à 5.5 du leader, son compatriote Sébastien Ogier deuxième à 1.2 sur ce tronçon après une touchette contre un rail, tout comme d'ailleurs son équipier chez Toyota Elfyn Evans auteur du troisième chrono à 2.4 de Loeb.

Thierry Neuville a perdu plus de temps lui lors d'un tête-à-queue (tout comme Takamoto Katsuta). Il doit se contenter du 6e chrono à 12.8.

"C'est un vrai cauchemar," se plaignait le pilote Hyundai toujours 6e au classement général à 40.1 déjà. "Je n'ai jamais eu aussi peur de piloter. Il nous reste encore pas mal de travail."

Son équipier Ott Tanak faisait un peu mieux en signant le 5e chrono à 7.5, trois dixièmes derrière Craig Green cinquième.