Dans la foulée de son succès au Rallye du Condroz, Renaud Jamoul aurait dû se retrouver au départ du Rallye Monte-Carlo aux côtés du Français Stéphane Lefèbvre. Mais il a été, hélas, testé positif mercredi de la semaine dernière ce qui l'a contraint au forfait. "J'aurais pu tenter le coup comme le copilote de Solberg qui est aussi positif et s'est fait remplacer en reconnaissances par Denis Giraudet dans l'espoir d'être retesté négatif et de pouvoir être au départ jeudi avec les notes d'un autre, mais avec DG Sport on a décidé de ne pas prendre ce risque," confie le copilote hutois nous annonçant dans la foulée qu'il avait décidé déjà avant "d'arrêter de jouer les saltimbanques à tout prix."



