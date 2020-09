Six mois après un Rallye du Mexique avorté pour cause de coronavirus, le championnat du monde des rallyes va enfin reprendre ses droits, ce vendredi soir.

Après la plus longue pause de son histoire, le WRC est reparti pour le quatrième épisode d’une saison 2020 qui restera unique et sans doute la plus courte aussi depuis la création du Mondial.