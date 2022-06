Malgré les nombreux revers subis cette saison, le duo reste combatif et fera tout pour gagner à Nairobi. Lors du Safari Rally 2021, le duo avait entamé la dernière journée avec 1 minute d'avance sur son plus proche poursuivant. La victoire était à portée de main, jusqu'à ce que la mécanique pose problème. L'amortisseur arrière droit s'était cassé et l'équipage belge avait dû abandonner. "Je suis rentré chez moi avec un sentiment amer", a déclaré Neuville à propos de la première édition du rallye. "Une victoire bien méritée a été perdue. Cette année, je veux me venger. Je veux gagner."

Outre cet échec, Neuville a néanmoins gardé un souvenir positif du Safari 2021. "C'était une aventure. Tant l'emplacement, les conditions, les spéciales. Avec le fesh-fesh, les averses, la boue en conséquence et les routes particulièrement accidentées et exigeantes, nous avons été confrontés à des défis différents à chaque fois. C'est la pluie torrentielle qui me reste le plus en mémoire. D'un instant à l'autre, il s'est mis à pleuvoir et la voiture est devenue incontrôlable. La météo peut également jouer un rôle important cette année. Je me sens à l'aise dans les spéciales et j'attends avec impatience le début du rallye."