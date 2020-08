Il faudra compter sur Sébastien Loeb et Daniel Elena au Rallye de Turquie, prévu du 18 au 20 septembre. Le duo légendaire fait son retour au sein de l'équipe Hyundai Motorsport après avoir disputé le Monte-Carlo en début d'année, avec une quatrième place à la clé.

L'Alsacien et son copilote monégasque auront pour charge d'épauler Thierry Neuville et Ott Tänak qui feront tout pour battre les Toyota Yaris WRC de l'autre côté du Bosphore. A noter que Loeb a déjà remporté le Rallye de Turquie. C'était en 2010, il y a exactement 10 ans, à l'époque de la Citroën C4 WRC. Seb avait battu pour 54 secondes Petter Solberg et sa C4 privée.