Troisième au Chili, le nonuple champion espère encore marquer de gros points pour le constructeur coréen

Lorsqu'après son podium chilien, Andrea Adamo lui a demandé s'il ne voulait pas disputer le Rallye du Portugal à la place d'Andreas Mikkelsen, Seb Loeb n'a pas hésité longtemps : "Je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Ainsi, je ne perdrai pas la première boucle ou journée à me mettre dans le rythme. La première journée ici est nouvelle pour tout le monde et je serai moins handicapé qu'ailleurs. En plus, je m'élancerai en sixième position sur la route ce qui n'est pas mal du tout compte tenu de l'important balayage. A mon avis, il me sera plus facile d'être performant ce week-end que si j'étais revenu en Allemagne après trois mois sans rouler."

Vous vous sentez actuellement plus compétitif sur la terre au volant de la Hyundai ? "Oui, c'est exact. Sur l'asphalte, je la trouve trop nerveuse. Tandis que sur la terre, l'auto est très équilibrée, très saine."

Travaillez-vous autant avec les caméras embarquées des spéciales que les jeunes ? "Je suis obligé. D'ailleurs dès que vous avez fini de me poser vos questions, j'y retourne-là."

Quel est votre objectif pour ce week-end ?

"Ce serait chouette si je pouvais à nouveau me battre pour un podium."

Et plus si affinités ? Pourrait-on, si tout se passe bien, vous revoir encore au départ de la Sardaigne ? "Non, car c'est en même temps que le Rallye des Vosges auquel je vais participer avec la WRC. Il y a des priorités quand même (il se marre)"

En début d'année, vous vous êtes engagé pour un programme de six rallyes. Le Portugal sera déjà votre 5e participation. Vous le considérez comme une épreuve en plus ou remplaçant une autre ? "Plutôt comme une remplaçant une autre vu qu'il n'y avait pas à la base de programme défini."