Vainqueur à cinq reprises au Portugal où il avait décroché en 2010 sa première victoire en WRC, Sébastien Ogier sait qu’il sera difficile de rééditer cet exploit.

Parce que sa C3 WRC ne lui convient pas encore à 100 % mais surtout car il aura la lourde tâche d’ouvrir la route aujourd’hui.

"Il faudrait un miracle pour que l’on puisse jouer la victoire", confie le pilote Citroën. "Honnêtement, il faut être réaliste. Cela s’annonce compliqué. Je n’ai pas la chance de certains et la pluie n’est pas annoncée. Donc on va balayer un maximum. J’espère ne pas être dernier vendredi soir et qu’il y aura tout de même quelques voitures devant moi samedi. Si vous n’êtes pas dans le top 3 vendredi soir, c’est mission impossible. Dans ce contexte défavorable, un top 5 serait déjà un bon résultat. Si l’on vise plus haut, on risque d’être déçus. De toute manière, en vue du prochain rendez-vous en Sardaigne, je préférerais être deuxième du championnat à un point, voire même troisième à une unité."