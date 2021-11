Le Gapençais a devancé au final son équipier Elfyn Evans de 7.3 secondes et 23 points, Thierry Neuville quatrième à Monza et troisième au championnat

Il savait dès le départ que son principal adversaire c'était lui-même. Que seule une faute ou une panne mécanique pouvait le priver de sa huitième et dernière couronne. Il n'en a pas commise, il s'est montré à l'attaque mais aussi prudent quand il le fallait, répliquant coup après coup à son équipier et rival Elfyn Evans finissant par craquer dans l'avant-dernière spéciale.

Seb Ogier pouvait dès lors tranquillement assurer dans l'ultime Power Stage pour offrir à son équipier Julien Ingrassia un 54e et dernier succès, son copilote ayant décidé de se retirer du WRC, mais surtout un 8e titre mondial bien mérité avec cinq victoires cette saison.

A 37 ans, Sébastien Ogier tourne une page de sa carrière de la plus belle des manières, au sommet. Le Gapençais sera certes encore au départ du prochain Monte-Carlo, en janvier, mais ne disputera qu'un programme partiel de six épreuves. Il a su résister à la tentation d'égaler le record de neuf titres de Sébastien Loeb. Il débutera parallèlement sa reconversion vers le circuit et l'endurance avec Toyota et l'Hypercar. Et se dégagera plus de temps pour s'occuper de son fils de 5 ans, de sa femme et de sa passion pour la protection des animaux.

« Je ne sais pas quoi dire, j'ai gagné le rallye ou pas ? » s'interrogeait Seb Ogier après être tombé dans les bras de son équipier à qui il a tenu à rendre hommage. « C'est une belle manière de terminer notre collaboration. Cela a été une superbe bataille avec Elfyn. Merci à toute l'équipe. »

Comme en 2020, Elfyn Evans a dû se contenter du titre de vice-champion. Mais le Gallois aura eu le mérite de se battre jusqu'au bout, à armes égales, face au meilleur de sa génération. Bravo à lui.

« Je suis forcément un peu déçu en ce moment, mais je n'ai pas de regret. On essayera à nouveau l'an prochain, » a déclaré Elfyn.

Si une erreur samedi l'a privé de la troisième place à Monza revenu à son équipier Dani Sordo, Thierry Neuville complète le podium au championnat après une saison en demie-teinte marquée par deux succès en Belgique et en Espagne et cinq autres podiums. Le Belge aura mis un point d'honneur à achever la saison et l'ère des WRC non-hybride sur une bonne note en signant les trois scratches de ce dimanche.

« J'ai voulu me faire plaisir jusqu'au bout avec ces autos, » s'est exclamé le Belge. « Une page se tourne. Je suis impatient maintenant de relever un nouveaudégi avec la nouvelle génération de WRC. »

Derrière eux, le jeune Oliver Solberg, cinquième, a plus convaincu chez Hyundai que le remplaçant d'Ott Tanak, le plus expérimenté Teemu Suninen.

En Rally2, victoire de la Hyundai du local Andrea Crugnola et belle sixième place de notre compatriote Grégoire Munster, quinzième au classement général pour ses débuts sur la nouvelle i20 N Rally2.

Rendez vous maintenant dans deux mois du côté de Gap pour le lancement d'une nouvelle saison et d'une nouvelle ère avec les WRC désormais hybrides.