On vous l'avait déjà dit hier. Sébastien Ogier n'aime pas les routes du Westhoek. C'était encore plus le cas après une première boucle vraiment compliquée pour le Français, rentré au sixième rang, à une demie minute du leader Thierry Neuville.

« Je ne suis pas étonné de voir les deux pilotes qui ont déjà roulé ici devant, » indiquait le Français victime d'une crevaison lui coûtant sept secondes dans l'ES3 : « Ce ne sera pas la dernière ce week-end. On sait qu'on roule avec des pneus (Pirelli) pas assez solides pour le WRC. C'est une loterie. Ma première place sur la route ne m'a pas aidé non plus. On m'avait prévenu, mais je ne pensais pas que cette fine couche de poussière ramenée par les tracteurs m'handicaperait. Mais le principal souci n'est pas la crevaison ou ma position sur la route. Ni notre choix de pneus mixte avec des tendres et des durs alors que nos rivaux sont tous partis en dur. La vérité est que notre Yaris n'est pas bien réglée pour ce type de terrain. La base imposée par l'organisateur pour nos tests n'était pas bonne, pas assez représentative des difficultés du parcours. »

L'organisateur, c'est à dire Alain Penasse, l'ancien team manager de Hyundai, qui aurait donc gardé une meilleure base pour Thierry Neuville et ses équipiers ? « Je n'ai pas dit cela, mais il est clair que notre base à nous n'était pas bonne. Nos tests n'ont servi à rien. En plus on a eu de la pluie. Maintenant on doit chercher pour optimaliser les réglages durant la course. Là je n'ai plus grand chose à perdre de toute façon. Donc on va essayer autre chose pour la deuxième boucle. On verra bien ce que cela donne. »