Andrea Adamo (Hyundai) aurait demandé à Dani Sordo de ralentir Kris Meeke. L'Espagnol a toutefois refusé l'ordre...

Lors de la conférence de presse d'après-course, le sextuple champion du monde Sébastien a jeté un sacré pavé dans la mare en accusant clairement Hyundai d'avoir eu des intentions anti-sportives.

« Je n'ai rien contre les consignes de teams, contre le fait que Dani Sordo et Sébastien Loeb aient pointé en retard pour s'intercaler entre moi et Thierry Neuville. Cette manière d'exploiter le règlement est légale et j'en ai bénéficié aussi par le passé. Par contre, j'ai appris de très bonne source, que ce grand monsieur Adamo (le patron de Hyundai) avait demandé à Dani Sordo de s'arrêter en spéciale et de repartir devant Kris Meeke. Et ce genre de manoeuvre n'est pas sportive du tout. Heureusement, ce gentleman de Dani a refusé cet ordre. »

L'idée aurait été de simuler une panne comme celle de vendredi et de repartir une minute avant Kris Meeke afin de lui faire perdre de la visibilité et du temps dans la poussière. « Ils lui ont demandé de faire cela avant la première spéciale ce matin, » a précisé le pilote Citroën après la conférence de presse.

Au final, cela n'a pas eu lieu et Kris Meeke est parti à la faute tout seul. Mais les propos accusateurs de Seb Ogier démontrent comme la tension est à sa comble entre les différents candidats au titre. Et que Hyundai serait prêt à tout pour garder la première place des constructeurs.

Contacté, Andrea Adamo n'a pas souhaité entrer dans la polémique et répondre à cette accusation grave d'anti-sportivité du sextuple champion.