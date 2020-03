Toujours parmi les plus pressés à vouloir reprendre l’hélicoptère ou l’avion pour rejoindre son épouse et son fils, Sébastien Ogier a filé encore plus vite que de coutume vers l’aéroport de Mexico, samedi soir, après avoir décroché son 48e succès mondial au terme d’un Rallye du Mexique écourté.