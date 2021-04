Après sa fantastique victoire en Croatie, pour six dixièmes face à son équipier Elfyn Evans, Sébastien Ogier est revenu en conférence de presse sur sa mésaventure de ce matin avec cet accident de la circulation et ce qui pourrait passer pour unface à un policier placé devant sa Toyota pour l'empêcher de redémarrer.

"Arracher cette victoire comme cela... J'imagine que c'est pour ce genre d'émotions que l'on fait ce sport", a souri Ogier avant de revenir sur les incidents extra-sportifs.

Sur une vidéo publié sur Youtube, on voit le Français forcer le passage pour aller pointer à l'heure alors que des policiers entouraient sa Toyota à l'arrêt et essayaient de le retenir.

"L'important était de voir que personne n'était blessé, que la personne avec qui nous avons eu l'accident allait bien et qu'il n'y avait que de la casse matérielle", a expliqué le septuple champion. "Le souci est que les policiers ne parlaient pas du tout anglais", a-t-il continué, assurant qu'un des policiers lui avait donné l'autorisation de quitter les lieux... Mais pourquoi alors avoir fait mine de se garer à droite avant d'accélérer? "Nous allons clarifier les choses une dernière fois (avec les autorités locales, ndlr). Je ne suis certainement pas quelqu'un qui fuit. J'ai avant tout vérifié que tout allait bien, expliqué toute la situation, donné les informations demandées, montré mon permis de conduire à la police."

En attendant une éventuelle décision de la Fédération internationale de l'automobile, son comportement n'a eu aucune incidence sur son classement.

On se souviendra qu'au Monte-Carlo, Ott Tanak avait été mis hors course par les commissaires sportifs pour être revenu à l'assistance sur la jante. Ce qui est interdit par le code de la route et donc par le règlement du rallye.

"Pour l'histoire de la jante, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement," précise l'équipier d'Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, brillant cinquième. Il doit aussi être écrit quelque part qu'il faut respecter le code de la route et donc forcément les injonctions des policiers...

"Ceux-ci sont très fans de rallye en Croatie," poursuit Renaud. "Ils ont parfois même escorté certains pilotes. Il faut savoir que dans ce pays, pas grand monde ne respecte le code de la route. Ils roulent à gauche et brûlent fréquemment les feux rouges."

S'il y a rapport de la police à l'organisation, une amende de la FIA pourrait encore tomber. Mais selon certaines sources, Toyota avait immédiatement informé l'organisation de l'accident et celle-ci s'était mise en rapport avec la police locale qui aurait accepté que l'équipe envoie quelqu'un sur place pour régler les formalités administratives et le constat afin que l'équipage ne perde pas de temps. Mais l'ordre n'était tout simplement pas encore arrivé aux policiers en fonction...

"Au Monte-Carlo, on a dépassé une ligne blanche pour doubler un camion en montagne et on s'est fait arrêter par la police," raconte encore Jamoul. "Eh bien on a dû payer deux amendes. Une à la police et une de 500 euros à la FIA pour non respect du code de la route."

S'il y a des sanctions, elles ne seront à priori que financières et pas sportives. Ce n'est pas top pour l'image donnée du sport et le respect des forces de l'ordre, mais c'est sportivement tant mieux après une des arrivées les plus intenses et serrées de l'histoire du rallye.