Plus que partout ailleurs, Sébastien Ogier est la star que tout le monde veut voir ou photographier au parc d’assistance de Gap. Autant l’ambiance est calme et feutrée sur le port de Monaco et au Casino en période de rallye, autant c’est la fête populaire dans la ville natale du sextuple champion du monde, ancien moniteur de ski sur les pistes alpestres. De quoi acquérir un bon sens de la glisse dès son plus âge. De quoi aussi lui permettre de mieux lire les routes et la météo en montagne afin d’opérer les meilleurs choix - souvent cornéliens sur le Monte-Carlo - de pneus.

(...)