Qui aurait cru à pareil scénario ? Après un Rallye de Monte-Carlo catastrophique, l’équipe Hyundai, en retard au niveau de la préparation et du développement de sa nouvelle i20N hybride Rally1 n’en menait pas large. Le boss de remplacement Julien Moncet prétendait qu’il faudrait attendre au moins le Portugal et de nouvelles homologations pour retrouver une WRC coréenne à la fois fiable et compétitive.

Ce fut donc une belle surprise hier de retrouver Ott Tanak, premier leader, signer deux scratches pour un très bien placé et déterminant pour son équipier Thierry Neuville, tandis que Oliver Solberg a rivalisé aussi tout au long de cette première étape avec les Toyota avant de s’écrouler en fin de journée avec des pneus "décloutés".

(...)