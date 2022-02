Après avoir parfaitement résisté au retour de la 3ème Yaris d'Esapekka Lappi et bénéficié de l'abandon d'Elfyn Evans, Thierry Neuville, troisième lors de la Power Stage, a finalement décroché le premier accessit du Rallye de Suède, deuxième manche du Mondial. De quoi marquer 21 points et se hisser à la deuxième place du Championnat du Monde, 14 unités derrière Kalle Rovanpera, mais déjà 27 devant son équipier Ott Tanak et 28 devant le vice-champion Elfyn Evans. Pas mal vu le contexte difficile dans lequel Hyundai évolue en ce début de saison.



(...)