Thierry Neuville accidenté en tests, Martijn Wydaeghe blessé à l'épaule après une chute de 30m WRC Olivier de Wilde La Hyundai Hybride est tombée dans un ravin du côté de Labastide © Daimler

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont été victimes d'un accident, cet après-midi dans le Tarn, alors qu'ils participaient à une séance d'essais de leur nouvelle Hyundai Hybride, un test déjà reporté en raison des intempéries. Selon un rapport de France Bleu Occitanie, le pilote belge est sorti de la route au niveau de Labastide-Rouairoux sur la D165 est a glissé 30 mètres en contrebas. Le pilote belge s'en est sorti indemne, mais son équipier, blessé à l'épaule, a dû être hélitreuillé par un hélicoptère Dragon 34 et a été transporté vers l'hôpital pour y mener une évaluation plus approfondie.