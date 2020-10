Notre compatriote va préparer Ypres avec des tests en Belgique fin du mois.

Thierry Neuville a failli hériter de la victoire sur tapis vert dimanche soir en Sardaigne. Lors du contrôle technique, les officiels ont constaté que le berceau moteur de la Hyundai du vainqueur Dani Sordo était 24 grammes (tolérance comprise) trop léger. Andrea Adamo a plaidé la bonne foi, une erreur de "contrôle qualité" et s'en est tiré avec une amende de 30.000 euros dont 20.000 avec sursis. Au final, le Belge garde donc sa deuxième place et revient à 24 unités du leader Elfyn Evans à deux manches de la fin du championnat.

Thierry, quand on voit comme la lutte a été intense, on se dit que cette deuxième place vaut bien une victoire, non ?