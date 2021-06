"C'est une énorme déception," a déclaré Thierry de retour au parc d'assistance après son abandon à moins de 40 km d'une victoire quasi assurée. "A la sortie d'un gauche lent, quelque chose a cassé. J'ai senti que la suspension arrière droite s'affaissait. En fait la suspension a explosé. Je suis certes passé sur deux grosses pierres comme je l'ai fait vingt fois sur ce rallye. J'étais prudent, je roulais 3 cm plus haut que mes équipiers. On a regardé sur les données de la télémétrie et l'amortisseur ne va même pas à la moitié de la butée. Ils avaient pourtant été contrôlés hier soir. Trois fois de suite, c'est dur pour tout le monde. On a clairement un souci technique. Il faut remédier à cela. On manque de chance mas on reviendra plus forts."

Et Thierry d'avoir qu'au niveau du championnat c'est désormais vraiment mal barré: "C'est sans doute un tournant de la saison, oui. Cela va me permettre d'attaquer plus sur les prochaines épreuves sans crainte de perdre des points."

Pour la troisième fois consécutive, Hyundai a perdu ce matin une victoire quasi assurée suite à une rupture de suspension. Après Ott Tanak à deux reprises, c'est Thierry Neuville qui en a cette fois fait les frais. Après trois problèmes similaires en autant d'épreuves, on ne peut plus évoquer la malchance. Il y a clairement un souci de fiabilité des suspensions Sachs.