La journée s'est achevée un peu prématurément ce samedi pour Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe, indemnes après avoir heurté un arbre à quelques kilomètres de l'arrivée de la dernière spéciale du jour, la numéro 13...

De retour à l'assistance où les mécaniciens de Hyundai vont réparer sa voiture afin qu'il puisse repartir demain au cinquième rang malgré les dix minutes de pénalité pour ne pas avoir achevé cet ultime tronçon, Thierry explique les circonstances de son crash :

"Nous avons d'abord Martijn et moi dû réaliser encore l'impossible en liaison et réparant un problème avec une courroie d'alternateur qui avait cassé", explique notre représentant entamant cette 13ème spéciale au 3ème rang. "Hélas, dans un gué, le moteur a bu la tasse et il a fallu quatre minutes pour réussir à redémarrer. Je ne sais pas si c'est lié au fait que l'on roulait sans pare-chocs avant depuis la 11ème spéciale. Depuis le début d'année, on a tendance à perdre des éléments de carrosserie dans les portions bosselées, sans rien toucher. On est reparti, mais quelques kilomètres plus loin, au moment de traverser un bourbier, le parebrise était maculé de boue, on ne voyait rien et j'ai heurté un arbre. Heureusement rien de trop grave et l'on devrait pouvoir repartir demain en ne perdant que deux places vu les écarts et les soucis rencontrés par tous nos concurrents. On va donc essayer d'aller chercher encore quelques bons points."