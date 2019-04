Rien n'est venu enrayer la marche triomphe de Thierry Neuville ce dimanche en Argentine. Encore auteur d'un quatrième temps scratch dans l'avant-dernière spéciale, le Belge n'a pas pris tous les risques dans le dernier tronçon pour assurer son onzième succès quarante-huit secondes devant son équipier Andreas Mikkelsen offrant le doublé à Hyundai et inscrire tout de même trois points bonus supplémentaires. De quoi porter désormais son avance en tête du championnat du monde à dix unités sur Sébastien Ogier. Un pilote Citroën limitant encore bien les dégâts en arrachant la troisième place au détriment de Kris Meeke et les cinq points bonus grâce à son scratch dans la Power Stage.

"Je suis vraiment très heureux," a déclaré Thierry à l'arrivée après avoir embrassé son équipier Nicolas Gilsoul et brandi le drapeau belge sur le toit de son i20 Coupé WRC. "On a eu une bonne voiture durant tout le week-end. Je me sentais à l'aise. Toute l'équipe pousse fort à l'usine et l'on ressent les progrès. On marque des points importants pour le championnat. On va essayer de continuer comme cela. On sait que l'on devra à nouveau balayer au Chili dans deux semaines ce qui ne sera pas facile. Mais avant de penser à cela, on va maintenant fêter cette victoire et prendre quelques jours de repos."





Mauvaise opération par contre pour Ott Tanak. Reparti en Rally2 après son abandon de samedi (problème électrique), l'Estonien a décroché in-extremis la 8e place grâce au très faible plateau de ce Rallye d'Argentine mais n'a réussi qu'à marquer un seul point bonus lors de la Power Stage. Toujours troisième du championnat, le pilote Toyota compte désormais 28 points de retard, soit plus d'une victoire, sur Thierry Neuville. Jusqu'ici, le scénario de ce championnat est identique à l'an dernier. Mais en Belgique, on espère que la fin sera, cette fois, différente...