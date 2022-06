"Nous n'avions plus grand chose à perdre après nos problèmes techniques nous éliminant très tôt hier de la course pour la victoire," expliquait notre compatriote. "Nous étions très loin au classement, avec plus personne derrière nous, alors on a décidé de se faire plaisir et d'attaquer. Cela a bien marché dans les deux premières où l'on a signé un troisième puis un deuxième chrono malgré une position de départ peu avantageuse. Puis dans la douzième spéciale, après environ 2,5km, j'ai freiné un peu tard pour un droite serré, je suis monté sur le talus et j'ai retourné l'auto. On est sorti la tête en bas pour la remettre rapidement sur ses roues et repartir, mais un tuyau de refroidissement a été abîmé. i y a eu une alarme et l'on a préféré en rester là pour ne pas risquer d'endommager le moteur et garder l'auto fraîche pour dimanche. La journée était encore longue et nous n'avions de toute manière plus rien à gagner. On va repartir pour la dernière étape afin d'essayer d'aller signer le scratch et chercher les cinq points dans la Power Stage."

Alors que son équipier Ott Tanak semblait bien parti pour remporter la victoire en Sardaigne, Thierry Neuville est revenu sur les circonstances de son accident de ce matin: