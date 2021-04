Après deux mois de pause, le championnat du monde des rallyes reprend enfin ses droits cette fin de semaine avec une première en Croatie.

Deuxième du Mondial WRC après deux podiums à Monte-Carlo et à l’Arctic avec son nouvel équipier Martijn Wydaeghe, quatre points derrière le jeune pilote Toyota Kalle Rovanpera et quatre devant Sébastien Ogier, le Belge a hâte d’en découdre. Les ordres du patron italien Andrea Adamo sont en tout cas clairs : il veut voir Hyundai mener les deux classements, pilotes et constructeurs, dimanche soir.





Thierry, comment se sont passées les reconnaissances de cette nouvelle épreuve ?

"Cela a été deux très longues journées : 12 heures mardi et 11 mercredi pour prendre toutes les notes. Cela a été compliqué par des conditions météorologiques très changeantes avec tantôt du soleil, tantôt de la pluie. Il y avait parfois de grosses différences d’un passage à l’autre. Et puis là, on a fini dans les embouteillages. Il y a beaucoup de trafic à Zagreb."



(...)