Thierry Neuville nous avait confié la semaine dernière qu'il était pressenti pour effectuer une pige à Ypres. Ce mercredi, le Saint-Vithois a été officiellement confirmé au départ de la légendaire épreuve du Westhoek. Il évoluera dans le Ypres Rally Masters qui accueille les WRC de nouvelle génération et se produira dès lors au volant de sa Hyundai i20 Coupé du Mondial.

"L'année dernière, Nicolas et moi nous étions déjà demandés ce que cela donnerait une WRC actuelle sur le parcours très spécifique d'Ypres, composé de cordes profondes et de portions très rapides. Ce sera un défi d'aller vite avec notre Hyundai i20 Coupé WRC", commente Thierry. "Nous risquons d'avoir un sentiment de manque de concurrence, puisque nous ne sommes pas en compétition avec les autres R5, mais nous pourrons ainsi divertir davantage les supporters. Pour moi, il est clair que ce parcours d'Ypres me sera profitable et instructif avec la WRC. Nous assurerons un rythme soutenu mais sans prendre de risques inutiles. Ce sera formidable pour les suiveurs !"

La fête du Renties Ypres Rally aura lieu du 27 au 29 juin prochains.