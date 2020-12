Thierry Neuville a confié après son abandon qu'il a été victime « de deux problèmes quasi en même temps ».

« Après ma faute de ce matin, nous devions attaquer pour remonter, » a-t-il confié au parc d'assistance de Monza. «Je suis passé un peu trop proche dans une chicane et j'ai tapé un gros bloc de béton ce qui a endommagé ma suspension. Le volant n'a pas trop bougé et je pouvais continuer. Je n'avais pas crevé. Je m'attendais à perdre 20 ou 25 secondes. Hélas, à la sortie d'une grosse flaque, le moteur a coupé et a refusé de redémarrer. Je suis très déçu, surtout pour le championnat constructeurs qui reste le principal objectif de Hyundai. Je pense que le moteur n'est pas touché et j'espère pouvoir repartir demain en Rally2. »

On attendra le verdict des mécaniciens, mais on a tout de même vu la Hyundai aborder cette flaque nettement plus lentement que les autres suite à ses problèmes pour tourner. Du coup, la Hyundai a pris la vague sur le capot... Cet abandon est donc pour nous, quoi qu'il en dise, bel et bien lié à une touchette franchement évitable et pas directement liée aux conditions extrêmement difficiles. On peut appeler cela une grosse bourde.

« D'habitude quand on a des grands gués sur des rallyes comme le Mexique, j'ai une trappe a fermer, il y a des protections. Mais ici c'était inattendu et effectivement on est arrivé moins vite que les autres, » avouait pour sa part son équipier Nicolas Gilsoul fortement dépité.

Une fois encore, Thierry Neuville ne sera pas champion du monde. La faute à la malchance et à la mécanique certainement selon notre représentant qui risque de ne même pas terminer sur le podium final et voudra oublier très vite cette saison 2020 bien noire depuis son succès historique à Monte-Carlo. Enfin pas grave, il n'aurait de toute manière pas « été très fier d'être champion cette année... »