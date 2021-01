De retour de trois jours de reconnaissances, Thierry Neuville a fait le point avec nous à la veille du départ d'un Monte-Carlo moins blanc et glacé que prévu.

Thierry, comment s'est passée l'adaptation avec votre nouvel équipier Martijn Wydaeghe?

"Dès son arrivée samedi, on est parti s'entraîner sur les spéciales du Rallye du Var pour qu'il puisse se familiariser avec mon système de notes. Dimanche il a recopié les notes des années précédentes à sa façon. Mais cela ne concernait en gros que trois spéciales. Puis lundi, on a débuté les reconnaissances. Je dois avouer que ces trois derniers jours ont été bénéfiques. Il a amélioré pas mal de choses. Le Français n'est pas sa langue maternelle et il a déjà bien progressé sur la prononciation, l'intonation et le rythme dans les notes. Il a un accent, comme moi, et je dois d'habituer. Mais cela va déjà beaucoup mieux. Tout n'est pas parfait bien sûr. Mais je suis convaincu d'avoir trouvé la meilleure solution possible au problème pour ce week-end. Je sens sa volonté et sa motivation. Martijn a un immense potentiel."

Pour ce week-end seulement? Il a un contrat "à la course"?

"Oui, tout le monde sait maintenant que c'était un appel de dernière minute. Il n'y a pas de décision prise pour la suite. On verra comment cela se passe ici."

Un retour de Nicolas Gilsoul est-il envisageable si la collaboration avec Martijn ne fonctionnait pas?

"Pas de commentaire."

Quel est l'état des routes dans les montagnes?

"Il a fait chaud aujourd'hui et beaucoup de neige a fondu. Les journées de jeudi et dimanche devraient être sèches. Ce sera entre les deux vendredi et samedi."

Quelle est votre ambition sur cette épreuve gagnée l'an dernier?

"Vu le contexte, la tâche s'annonce plus difficile, c'est certain. Il va falloir qu'on prenne nos marques. Je sais aussi que je vais avoir plus de travail sur le routier, pour effectuer les changements de pneus, de set-up etc. Tous des automatismes qu'on avait avec Nicolas. Mais bon, c'est comme cela. J'espère tirer le meilleur parti de cette nouvelle collaboration et pouvoir rentrer avec des points décents. On ne sait jamais, peut-être qu'après trois virages, je me dirai que tout va bien et que je peux gagner."

Attention que cette année, il n'y aura pas de spectateurs pour vous remettre sur le droit chemin si vous vous plantez dans un mur de neige...

"(Il sourit). Je sais mais cela vaut aussi pour les autres."

Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous n'avez pas trop été regarder les commentaires sur Facebook ou dans les journaux depuis vendredi...

"C'est surtout mon assistante Linda qui gère mon compte et est très active. Moi j'ai appris depuis douze ans à ne pas allez lire ce que les gens disent sur moi."

Andrea Adamo nous a confié ce matin qu'il n'était pas certain que Hyundai soit encore présent en WRC en 2022. Qu'en pensez-vous?

"Il existe effectivement une possibilité que Hyundai ne soit plus là. Mais s'ils restent, j'ai une chance de toujours être de la partie."

On a commencé à travailler sur la future voiture?

"Je crois que certaines choses ont déjà été faites oui. Mais bon, il n'existe pas encore de nouvelle voiture, non. Maintenant, avec 250 personnes à l'usine, cela peut aller très vite..."