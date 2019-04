Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) est en tête du Rallye d'Argentine, cinquième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la deuxième journée vendredi.

Le Belge possède 11.9 d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). L'Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris) est troisième à 13.4. Le Britannique Kris Meeke (Toyota Yaris WRC), leader à la mi-journée, a reculé à la quatrième place (+28.1).

Deuxième à 5.4 de Meeke à la mi-journée, Neuville perdait une place après la sixième spéciale, Las Bajadas-Villa del Dique (16,65 km), voyant Tanak, le plus rapide, le dépasser et revenir à un souffle (0.7) de Meeke. Neuville pointait alors à 4.3 du Britannique. La septième spéciale, Amboy-Yacanto (28,85 km), était à nouveau favorable à Tänak, qui devançait Neuville de 7.8 alors que Meeke perdait 20 secondes. En conséquence, Tänak reprenait la tête devant Neuville (+11.4) et Ogier (+15.3).

Meeke reculait en quatrième position (+19.2). Dans la dernière spéciale du jour, Santa Rosa-San Augustin (23,44 km), Neuville se montrait le plus rapide, comme au matin lors de la première boucle. Il prenait 8 secondes à Ogier, 20.3 à Meeke et surtout 24.8 à Tänak, qui a cassé un arbre de transmission. Neuville termine donc cette deuxième journée en tête avec 11.9 d'avance sur Ogier, 13.4 sur Tänak et 28.1 sur Meeke. Sept spéciales sont programmées samedi. Le rallye d'Argentine se poursuivra jusqu'à dimanche. Neuville (82 points) est en tête du championnat avec 2 points d'avance sur Ogier et 5 sur Tänak.