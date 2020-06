Le Saint-Vithois se remettra dans le bain des rallyes en affrontant Tänak sur ses terres...

Hyundai Motorsport a repris ses activités dans son usine d'Alzenau ces dernières semaines alors que l'officine coréenne a été chamboulée, comme beaucoup, par l'impact de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L'entreprise emploie encore environ 50% de ses salariés à domicile, l'Allemagne adoptant un retour progressif à la normalité. Les employés travaillant à l'usine suivent une stricte distanciation sociale ainsi que d'autres mesures de précaution dans leurs activités quotidiennes.

Le Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) a confirmé l'annulation des manches prévues en Finlande, en Nouvelle-Zélande et au Pays de Galles, ce qui signifie que la saison ne reprendra qu'à la mi-septembre au plus tôt.

Malgré ces trois autres mois d'inactivité attendus en WRC, Hyundai Motorsport maintient le désir de reprendre la compétition au plus tôt pour divertir les fans. La société a défini son objectif de participer à un certain nombre d'événements au cours de l'été, notamment le Rally di Roma Capitale (24-26 juillet), le Rally di Alba (31 juillet-2 août) et le Rally DirtFish en Estonie (7-9 août). .

L'événement basé à Rome verra deux voitures Hyundai i20 Coupé WRC en action avec Dani Sordo et le pilote junior Pierre-Louis Loubet. De plus, il y aura de nombreuses participations de clients sur des Hyundai i20 R5, à commencer par Craig Breen et un autre junior nommé Callum Devine.

Le Rally di Alba verra deux i20 Coupé WRC engagées par l'usine, en plus de Loubet sur une WRC privée. Il y aura également deux i20 R5 engagées, une pour Breen et Jari Huttunen.

Enfin, notre Thierry Neuville national accompagne le héros local Ott Tänak en Estonie, en plus de Huttunen à nouveau au volant d'une i20 R5.