Parfaitement remis sur pied, notre compatriote espère répéter ses succès au Portugal et en Sardaigne.

Croisé au début de la qualification F1 à Monaco où il réside, Thierry Neuville nous explique qu'il se sent en pleine forme. Troisième du championnat et sur la route la semaine prochaine au Portugal, le pilote Hyundai espère bien vite récupérer la tête du championnat, au plus tard au terme du rallye d'Australie, dernière manche du championnat fin novembre... Il nous donne aussi son avis sur la mise à l'écart de son ami, voisin et équipier Andreas Mikkelsen remplacé par Sébastien Loeb la semaine prochaine.