Le Monte-Carlo 2022 sera gris, la couleur du bitume et il n'y aura à priori qu'un seul choix de pneus compliqué à faire sur cette 90ème édition marquée par des températures très douces en journée.

Thierry, vous venez de terminer les reconnaissances, comment est le parcours ?

"Le plus sec que j'ai vu ces dix dernières années. Il y a pas mal de soleil qui a fait fondre la neige même sur les abords des routes. En fait, il n'y a que cinq kilomètres de neige du côté de Sisteron-Thoard. C'est la seule combinaison de spéciales où le choix de pneus risque d'être compliqué car il faudra passer ces cinq bornes. Il pourrait y avoir des stratégies différentes samedi. Je n'en dirai pas plus."

C'est mieux d'avoir des conditions stables avec la difficulté des nouvelles voitures hybrides ?

"Oui et non. Je dirais oui si vous avez la meilleure auto. Par contre si vous perdez un peu de temps ou si vous n'êtes pas super compétitif, vous ne pourrez pas facilement récupérer du temps en faisant des paris, en prenant des risques en pilotage ou sur le choix des pneus. Les écarts seront forcément plus faibles sur le sec."

On démarre ce jeudi par deux spéciales nocturnes avec notamment le Turini que vous appréciez. Votre sentiment sur ce début de rallye ?

"La première spéciale prévue à 20h18 risque tout de même d'être compliquée car il y a des portions humides en descente et les ouvreurs passeront deux heures et demi avant. Soit avant la chute des températures. Il pourrait tout de même y avoir certaines portions givrées voire verglacées. Je pense que tout le monde sera prudent car le but sur ce rallye est tout de même d'aller au bout pour emmagasiner un max d'infos avec cette nouvelle technologie hybride. Ensuite on enchaînera avec le Turini qui est vraiment une spéciale que j'aime bien. Je ne me rappelle plus par contre la dernière fois que je l'ai disputée de nuit..."

Maintenant qu'il ne dispute plus l'ensemble de la saison, Sébastien Ogier pourrait devoir offrir une ou l'autre victoire voire une place à l'un de ses équipiers. Pensez-vous qu'il le fera ?

"Honnêtement, je n'en sais rien. On a joué à cela aussi avant. Et on n'a d'ailleurs pas toujours exploité les consignes de team au maximum... Est-ce qu'ils le feront chez Toyota ? Est-ce que Seb acceptera de se sacrifier ? Je ne pense pas..."

Le mode 100% électrique, avec une autonomie très limitée de 20 km, ne sera activé qu'en liaison, pour le retour à l'assistance. Cela sert à quoi au final ?

"Je ne sais pas. C'est juste dans l'air du temps. On ne nous entendra plus arriver au parc. C'est tendance. Moins bruyant, plus vert..."

Demain matin, c'est la rentrée des classes avec la spéciale d'essais. C'est la première fois que les trois constructeurs s'affronteront avec les nouvelles Rally1 Hybrides. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui aura l'avantage ?

"Non, vraiment pas. On se tiendra peut-être tous les trois dans un mouchoir comme il pourrait y avoir cinq secondes de différence entre une marque et l'autre. De toute façon, il faudra plutôt attendre les premières spéciales voire les premiers rallyes pour vraiment savoir où chacun en est."