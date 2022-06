Thierry Neuville le plus rapide lors de la spéciale d'essais en Sardaigne, Ott Tanak en feu WRC Olivier de Wilde Hyundai souffle déjà le chaud et le froid. © Hyundai

Au terme de son troisième passage, notre compatriote Thierry Neuville a signé le meilleur temps du "shake down" ce matin en Sardaigne. Le Belge a parcouru les 3,53 km de la spéciale d'Olmedo en 2.15.4 et a devancé de trois dixièmes la Toyota Yaris WRC du Finlandais... Esapekka Lappi, de retour pour remplacer Seb Ogier présent au Mans.



Elfyn Evans pointe au 3ème rang à une demie seconde devant la premier des Ford Puma, celle de Pierre-louis Loubet, quatrième à 1.6 du scratch. Cinquième meilleur chrono pour le leader du Mondial Kalle Rovanpera à 1.8, tandis que l'ancien double vainqueur Dani Sordo n'est que dixième à 3.8 devant son équipier chez Hyundai Ott Tanak qui n'a eu l'occasion d'effectuer qu'un seul passage après avoir dû maîtriser un début d'incendie sur sa Rally1 hybride. La mécanique est soumise à rude épreuve dans la fournaise sarde et la fiabilité sera un élément déterminant pour espérer l'emporter dimanche.