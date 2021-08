Il lui a suffi d'un seul meilleur temps, le dernier à Zonnebeke sur une spéciale très glissante, pour s'emparer du leadership occupé par ses deux équipiers en début de course. Mais, même si l'écart reste très faible, Thierry ne semble pas inquiet:

"J'ignore sur quel rythme roule Craig, mais de notre côté on ne prend pas de risque du tout, on se contente de ne pas faire d'erreurs, il n'y a pas lieu de s'énerver ni de se fâcher pour l'instant. On évite les mauvaises cordes, celles où l'on pourrait crever. Pour l'instant tout fonctionne selon le plan. Les seuls réglages qui n'étaient pas bons étaient aux de mes lunettes qui tombent tout le temps. J'ai dû les resserrer et maintenant cela devrait aller."

Des craintes pour la deuxième boucle, sur une route beaucoup plus polluée par le passage d'une petite centaine de voitures?

"On va devoir prendre cette fois quasi toutes les cordes pour rester sur la route et le risque de crevaison sera dès lors plus élevé. C'est ma crainte. D'ailleurs dans la dernière j'ai été victime d'une crevaison lente à l'arrière. Après, je dois avouer que j'ai aussi opté pour un réglage de différentiel différent de ceux de mes équipiers. Cela fonctionne mieux quand la route est propre. On va voir maintenant ce que cela va donner avec tout le gravier et la boue sortis des cordes. Si je suis derrière, je sais que je devrai changer de réglages de différentiel pour demain. Mais je le répète, tout jusqu'ici est sous contrôle."