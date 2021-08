"J'ai eu une longue discussion à ce sujet la semaine dernière avec le boss," a indiqué le pilote Hyundai. "Il m'a donné ses raisons. Cette conversation doit rester entre nous. Pour moi cela reste difficilement explicable. Mais je n'ai eu d'autre choix que de l'accepter. Je ne suis pas forcément d'accord, mais de toute manière il est trop tard pour y changer quelque chose."





Si cette décision a clairement démontré que la direction de Hyundai faisait une croix sur le titre pilotes pour se concentrer maintenant sur la tentative de conservation de celui des constructeurs, Thierry Neuville n'a lui pas encore vraiment renoncé à ses chances d'être encore couronné cette année: "Non, absolument pas. Sinon nous n'aurions pas eu cette discussion. Même si elles sont faibles, je continuerai à défendre mes chances et à y croire jusqu'au bout. Je ne lâcherai rien et je n'étais donc pas prêt à lâcher ses trois points d'autant que Craig (Breen) ne dispute pas tout le championnat et que son rôle est avant tout d'essayer de nous aider."

Lors d'une interview exclusive qu'il nous a accordée ce lundi pour préparer leà paraître la semaine prochaine, Thierry Neuville nous a confié qu'il avait eu une longue réunion avec Andrea Adamo, boss de Hyundai, la semaine dernière sur laquelle ils sont revenus sur l'étonnante absence de consignes de team en Estonie. Pour rappel, Craig Breen avait terminé deuxième devant Thierry Neuville et alors que tout le monde s'attendait à ce que l'Irlandais pointe volontairement en retard pour offrir son premier accessit et trois points supplémentaires à son équipier toujours en lice pour le titre des pilotes, il ne l'a pas fait. C'est donc clair qu'on ne le lui a pas ordonné. Pour quelle raison?