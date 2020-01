Perspectives Malgré la victoire à Monte-Carlo, la bataille pourrait être encore plus serrée que les dernières années.

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ne pouvaient pas mieux démarrer la saison qu’en s’imposant d’aussi brillante manière à Monte-Carlo. Ils ne sont pas encore champions du monde pour autant. Et la bataille pourrait être encore plus serrée que les dernières années. Analyse.