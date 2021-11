Comme l’an dernier déjà, la saison 2021 du championnat du monde des rallyes s’achèvera, ce dimanche, dans le paddock de Monza. Et comme en 2020, le titre mondial s’y jouera entre les deux pilotes Toyota : Sébastien Ogier et Elfyn Evans, séparés par 17 points.

Une fois encore, Thierry Neuville n’a pas atteint son objectif. Et ses chances d’ajouter un sixième titre de vice-champion ne sont plus que mathématiques. Le Belge compte en effet 28 unités de retard sur le Gallois, deuxième, alors qu’il en reste 30 à attribuer ce week-end. Et avec 19 longueurs d’avance sur Kalle Rovanpera, le podium n’est pas encore acquis.

Alors que l’on s’apprête doucement à dresser le bilan de l’année, notre compatriote n’est donc pas vraiment satisfait.

